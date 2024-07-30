Mourinho'dan dikkat çeken hamle!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta görevlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan dikkat çeken hamle!
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30 Temmuz 2024 18:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Lugano ile oynanan rövanş maçında dikkat çeken bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta görevlendirdi.

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kadronun UEFA'nın dizdiği gibi olmadığını ve sarı-lacivertlilerin üçlü savunma ile oynayacağını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında ilk 11'i şu şekilde:




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