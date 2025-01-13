Motta'dan Muani için; 'Yorum yok'

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Atalanta ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, basın toplantısında Randal Kolo Muani için yorum yapmayacağını söyledi. Motta, "Başka takımlarda oynayan oyuncular hakkında konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain'de bu sezon 14 maçta süre bulan 26 yaşındaki Randal Kolo Muani, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
İtalyan teknik adam, basın toplantısında Randal Kolo Muani için yorum yapmayacağını söyledi. Motta, "Başka takımlarda oynayan oyuncular hakkında konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain'de bu sezon 14 maçta süre bulan 26 yaşındaki Randal Kolo Muani, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.