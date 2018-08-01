Trabzonspor uzun zamandır transfer etmek için uğraştığı İranlı futbolcuiçin görüşmelere yeniden başladı. Bordo-mavili kulüp İranlı oyuncuları Hosseini ve Amiri'den de milli takımdan arkadaşları ile Trabzon'a gelmesi için görüşmelerini istedi.Morteza ?Brighton'un devreye girmesinden sonra Türkiye'ye gelmekten vazgeçmişti. Yönetim Amiri ve Hosseini'nin Trabzon'a gelmesini koz olarak kullandı ve İranlı oyuncular yönetimin telkiniyle devreye girdi.Morteza'nın Trabzonspor'a gelip gelmeyeceği birkaç gün içinde kesinlik kazanacak. Yövnetim lig başlamadan bu transferi bitirmek istiyor.Bordo Mavililer'in Sunderland kulübünden Lamine Kone ile de görüştüğü bildirildi. Trabzonspor önceliği İranlı Morteza'ya vermiş olmasına rağmen bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Kone ile sözleşme imzalanacak.Fildişi Sahilli Lamine Kone'nin piyasa değeri 6 milyon Euro seviyelerinde seyir ediyor. Ancak öncelik kiralama seçeneğinde olacak.