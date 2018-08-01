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Morteza Pouraliganji için yeniden görüşme!

Morteza Pouraliganji için Trabzonspor'dan yeni karar! Amiri ve Hosseini transferini koz olarak kullanan Trabzonspor İranlı stoperin aklını çeldi.

Kaynak: Takvim
Morteza Pouraliganji için yeniden görüşme!
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01 Ağustos 2018 09:28
Trabzonspor uzun zamandır transfer etmek için uğraştığı İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için görüşmelere yeniden başladı. Bordo-mavili kulüp İranlı oyuncuları Hosseini ve Amiri'den de milli takımdan arkadaşları ile Trabzon'a gelmesi için görüşmelerini istedi.

BRIGHTON DEVREYE GİRMİŞTİ

Morteza ?Brighton'un devreye girmesinden sonra Türkiye'ye gelmekten vazgeçmişti. Yönetim Amiri ve Hosseini'nin Trabzon'a gelmesini koz olarak kullandı ve İranlı oyuncular yönetimin telkiniyle devreye girdi.

Morteza'nın Trabzonspor'a gelip gelmeyeceği birkaç gün içinde kesinlik kazanacak. Yövnetim lig başlamadan bu transferi bitirmek istiyor.

KONE BEKLEMEDE

Bordo Mavililer'in Sunderland kulübünden Lamine Kone ile de görüştüğü bildirildi. Trabzonspor önceliği İranlı Morteza'ya vermiş olmasına rağmen bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Kone ile sözleşme imzalanacak.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Fildişi Sahilli Lamine Kone'nin piyasa değeri 6 milyon Euro seviyelerinde seyir ediyor. Ancak öncelik kiralama seçeneğinde olacak.

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