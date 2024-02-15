Philadelphia 76ers'ın basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'nin, Los Angeles Lakers ile LeBron James takasını görüştüğü iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramona Shelburne, James'in sosyal medyadaki imalı kum saati paylaşımının ardından, Morey'nin LeBron'un dahil olduğu bir takas olasılığını sormak için Lakers'ın genel menajeri Pelinka'ya ulaştığını söyledi:



"Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Pelinka'yı James takası için aramış ve kendisine James'in takasa açılmadığı söylenmiş.



Aslında Pelinka, Morey'ye Joel Embiid'in uygun olup olmadığını sorarak yanıt verdiğinde, bu da görüşmeyi sonlandırmış."



SUNS'I DA ARAMIŞ!



Morey'nin takas soruşturmalarının James'le sınırlı olmadığı; ayrıca Phoenix Suns'taki diğer yıldız oyuncuların müsaitliğini de soruşturduğu belirtildi:



"Kaynaklar, bu tür cesur takas telefonlarının, son takas gününden önce Suns'ı arayıp Kevin Durant'i de soran Morey için tipik bir aktivite olduğunu söylediler. Morey'nin ayrıca KD için hayır cevabını aldıktan sonra, Devin Booker'ın ve Bradley Beal'ın müsaitliğini de sorduğunu belirttiler."



Morey'nin uzun yıllardan beri, sezon süresince ligdeki her takıma herhangi bir oyuncusunun takas müsaitliğini sormayı sürdürdüğü bilinen bir durum.



