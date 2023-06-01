Detroit Pistons'ın, koç Monty Williams ile 72 milyon dolarlık bir kontrat üzerine anlaşmaya vardığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Pistons'ın yeni başantrenörü olması için Williams ile altı yıllığı 72 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştığını söyledi.



Pistons, yakın zamanda Phoenix Suns tarafından görevden alınan Williams'ı bir süredir agresif bir şekilde takip ediyordu. Williams'ın Suns ile olan sözleşmesinde kalan üç yılda 21 milyon dolar alacağı bulunuyor ve mevcut sözleşmesi, takım opsiyonlarına ve ikramiyelere bağlı olarak sekiz sezonda 100 milyon dolara ulaşabilir.



Pistons, bu süreçte Charles Lee ve Kevin Ollie ile de ilgilenmiş olsa da, Williams'ı işi almaya ikna etmeye öncelik veriyordu.



