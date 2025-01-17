Montpellier, sahasında Monaco'yu devirdi!

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Montpellier, sahasında Monaco'yu devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 23:04
Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, Monaco'yu konuk etti. Mosson Mondial Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Montpellier'e galibiyeti getiren golleri dakika 55 ve 82'de Moussa Al Tamari kaydetti.

Montpellier ligde 6 maç sonra Monaco, karşısında kötü serisini bozdu.

Monaco, ligin son sıradaki takımına yenilerek ligde üst üste 4 maçtır kazanamadı.

Monaco, bu sonucun ardından 31 puanda kaldı. Montpellier, 12 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Rennes'i konuk edecek. Montpellier, Toulouse deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery