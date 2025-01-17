Montpellier, sahasında Monaco'yu devirdi!

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, Monaco'yu konuk etti. Mosson Mondial Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Montpellier'e galibiyeti getiren golleri dakika 55 ve 82'de Moussa Al Tamari kaydetti.
Montpellier ligde 6 maç sonra Monaco, karşısında kötü serisini bozdu.
Monaco, ligin son sıradaki takımına yenilerek ligde üst üste 4 maçtır kazanamadı.
Monaco, bu sonucun ardından 31 puanda kaldı. Montpellier, 12 puana yükseldi.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Rennes'i konuk edecek. Montpellier, Toulouse deplasmanına gidecek.
Montpellier'e galibiyeti getiren golleri dakika 55 ve 82'de Moussa Al Tamari kaydetti.
Montpellier ligde 6 maç sonra Monaco, karşısında kötü serisini bozdu.
Monaco, ligin son sıradaki takımına yenilerek ligde üst üste 4 maçtır kazanamadı.
Monaco, bu sonucun ardından 31 puanda kaldı. Montpellier, 12 puana yükseldi.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Rennes'i konuk edecek. Montpellier, Toulouse deplasmanına gidecek.