Mönchengladbach, Leipzig'i tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Borussia Park'ta oynanan maçta Mönchengladbach, Leipzig'i 1-0 mağlup etti.
Mücadeledeki tek gol, 56. dakikada Alassane Plea'dan geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, ligde çıktığı 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve 43 puanla 5. sıraya yükseldi.
Konuk ekip Leipzig ise çıktığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelmiş oldu (3B 2M) ve 42 puanla 6. sırada kaldı.
Borussia Park'ta oynanan maçta Mönchengladbach, Leipzig'i 1-0 mağlup etti.
Mücadeledeki tek gol, 56. dakikada Alassane Plea'dan geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, ligde çıktığı 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve 43 puanla 5. sıraya yükseldi.
Konuk ekip Leipzig ise çıktığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelmiş oldu (3B 2M) ve 42 puanla 6. sırada kaldı.