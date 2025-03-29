Mönchengladbach, Leipzig'i tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya geldi.



Borussia Park'ta oynanan maçta Mönchengladbach, Leipzig'i 1-0 mağlup etti.



Mücadeledeki tek gol, 56. dakikada Alassane Plea'dan geldi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, ligde çıktığı 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve 43 puanla 5. sıraya yükseldi.



Konuk ekip Leipzig ise çıktığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelmiş oldu (3B 2M) ve 42 puanla 6. sırada kaldı.



