Mönchengladbach, Leipzig'i tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach, Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mönchengladbach, Leipzig'i tek golle geçti!
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29 Mart 2025 19:22
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Borussia Park'ta oynanan maçta Mönchengladbach, Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

Mücadeledeki tek gol, 56. dakikada Alassane Plea'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, ligde çıktığı 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve 43 puanla 5. sıraya yükseldi.

Konuk ekip Leipzig ise çıktığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelmiş oldu (3B 2M) ve 42 puanla 6. sırada kaldı.

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