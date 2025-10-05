05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0DA
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-063'
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-264'
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0DA
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-025'
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Monaco, Nice'e karşı geri dönüşü tamamlayamadı!

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Monaco, 10 kişi kalan Nice ile 2-2 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Monaco, sahasında Nice'i konuk etti. Stade Louis'te oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Sofiane Diop'un 29. dakikada attığı gol ile öne geçen Nice, 34. dakikada Ali Abdi'nin kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Kırmızı karttan tam 8 dakika sonra penaltı kazanan Nice'te yeniden sahneye Diop çıktı ve konuk ekip, 42. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

İlk devre bitmeden Monaco adına sahneye 45+5. dakikada Ansu Fati çıktı ve penaltı noktasından farkı 1'e indirdi. İkinci devrede baskısını arttıran Monaco, 56. dakikada tekrardan penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına tekrardan geçen Fati skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalanında gol sesi çıkmazken karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, puanını 13'e yükseltti ve 5. sırada konumlandı. Nice ise 8 puan ile 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Monaco, Angers'a konuk olacak. Nice, sahasında Lyon'u ağırlayacak.
