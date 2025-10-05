Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Monaco, sahasında Nice'i konuk etti. Stade Louis'te oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.



Karşılaşmada Sofiane Diop'un 29. dakikada attığı gol ile öne geçen Nice, 34. dakikada Ali Abdi'nin kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Kırmızı karttan tam 8 dakika sonra penaltı kazanan Nice'te yeniden sahneye Diop çıktı ve konuk ekip, 42. dakikada skoru 2-0'a getirdi.



İlk devre bitmeden Monaco adına sahneye 45+5. dakikada Ansu Fati çıktı ve penaltı noktasından farkı 1'e indirdi. İkinci devrede baskısını arttıran Monaco, 56. dakikada tekrardan penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına tekrardan geçen Fati skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalanında gol sesi çıkmazken karşılaşma 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, puanını 13'e yükseltti ve 5. sırada konumlandı. Nice ise 8 puan ile 12. sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Monaco, Angers'a konuk olacak. Nice, sahasında Lyon'u ağırlayacak.