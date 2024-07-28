Monaco'dan Milan'a ret: Youssouf Fofana

Orta saha için görüşmelerini sürdüren Milan'a Monaco'dan beklenmedik cevap geldi.



Di Marzio'nun haberine göre; Monaco, Milan'ın Youssouf Fofana için yaptığı 17 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.



MONACO'NUN İSTEDİĞİ RAKAM



Haberde Fransız ekibinin 25 yaşındaki orta saha için 35 milyon euro istediği belirtildi.



İtalyan devinin transferde ısrarcı olduğu ve ilerleyen günlerde yeni bir teklifle Monaco'nun kapısını çalacağı yazıldı.



Monaco'da toplamda 175 maça çıkan Fofana, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





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