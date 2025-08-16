Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Monaco ile Le Havre karşı karşıya geldi.Stade Louis-II Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Monaco, 3-1 kazandı.Adi Hütter'in ekibinde galibiyeti getiren golü 32. dakikada Gautier Lloris (K.K), 61. dakikada Eric Dier ve 74. dakikada Maghnes Akliouche attı.Deplasman ekibi Le Havre'nin golünü ise 67. dakikada Rassoul N'Diaye kaydetti.Monaco'da yeni transfer Paul Pogba maç kadrosuna alınmazken, Galatasaray ile adı anılan Wilfried Singo ise yedek başladığı karşılaşmada oyuna alınmadı.Yeni sezona 3 puanla başlayan Monaco, 24 Ağustos pazar günü Lille deplasmanına giderken, Le Havre ise aynı gün kendi evinde Lens'i ağırlayacak.