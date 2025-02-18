MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü yönetimi, olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada yönetim kurulunun bugün toplandığı belirtildi.



Toplantıda, olağanüstü genel kurul kararı alındığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu olarak, bugüne kadarki zorlu süreçlerde üzerimize düşen maddi ve manevi tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettik. Bu anlamda gönlümüz ferah olsa da alınan sonuçlar, taraftarımızın ve camiamızın beklentileri doğrultusunda bu kararı almış bulunmaktayız. Olağanüstü genel kurul gününe kadar yönetim kurulumuz, takımımızın maddi ve manevi yanında olmaya devam edecek, sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir. Olağanüstü genel kurul tarihi ve yeri en kısa zamanda açıklanacaktır."



