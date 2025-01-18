Milot Rashica: 'Böyle devam edersek goller gelecektir'

Kazanmak istiyorduk ve bu maçta önceki maçlara göre sahaya daha iyi reaksiyon gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ancak mutsuzuz çünkü galibiyet istiyorduk. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve eminim ki çalıştıkça seri galibiyetler de gelecektir." dedi.



"BÖYLE DEVAM EDERSEK GOLLER GELECEKTİR"



Maçı domine ettikleri ifade eden Kosovalı oyuncu "Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün maçı domine ettik. İkinci yarı top bizde kaldı ve böyle oynamamız gerekiyor. Böyle oynarsak goller gelecektir. Artık daha fazla takım gibi oynuyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Böyle devam edersek goller gelecektir." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



Beşiktaş 'ın 28 yaşındaki oyuncusu Milot Rashica, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Rashica,