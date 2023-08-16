Milot Rashica Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Rashica'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milot Rashica Beşiktaş için İstanbul'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 02:14
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 02:35
Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlı kulübün görüşmelere başladığını resmi olarak açıkladığı Rashica, özel uçakla İstanbul'a iniş yaptı. 27 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

RASHICA'NIN İLK SÖZLERİ

Rashica ayağının tozuyla geldiği havalimanında siyah beyazlı taraftarlarla kucaklaştı. Taraftarlara üçlü çektiren Rashica yaptığı kısa açıklamada, "Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım." sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Milot Rashica transferi için görüşmelere başladığını şu sözlerle duyurdu: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

G.SARAY RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery