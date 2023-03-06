Milli tekvandocular, Sofya'dan 10 madalyayla döndü

Milli sporcular, Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası'nı 10 madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocular, Sofya'dan 10 madalyayla döndü
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06 Mart 2023 13:15
Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda milli sporcular, 2'şer altın ve gümüş ile toplam 10 madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki turnuvada Türkiye'yi 12'si erkek 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil etti.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular şunlar:

Altın: Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo)

Gümüş: Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo)

Bronz: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammet Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)."

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