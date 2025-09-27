Milli takım'dan Para Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya!

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.Gwangju kentinde devam eden organizasyonda Öznur Cüre Girdi ile Büşra Fatma Ün'den oluşan milli takım, dünya şampiyonu oldu.İlk turu bay geçen milli sporcular, çeyrek finalde Avustralya, yarı finalde de Çin'i yenerek finale yükseldi.Hindistan'ı finalde 152-148 mağlup eden Öznur Cüre Girdi-Büşra Fatma Ün ikilisi, altın madalya elde etti.Öznur Cüre Girdi ile Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya aldı.Sırasıyla Slovakya, ABD ve Büyük Britanya'yı mağlup eden milli takım, finalde Çin'e 155-154 yenilerek ikinci oldu.