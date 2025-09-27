27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-019'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Milli takım'dan Para Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya!

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

calendar 27 Eylül 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli takım'dan Para Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya!
Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Gwangju kentinde devam eden organizasyonda Öznur Cüre Girdi ile Büşra Fatma Ün'den oluşan milli takım, dünya şampiyonu oldu.

İlk turu bay geçen milli sporcular, çeyrek finalde Avustralya, yarı finalde de Çin'i yenerek finale yükseldi.


Hindistan'ı finalde 152-148 mağlup eden Öznur Cüre Girdi-Büşra Fatma Ün ikilisi, altın madalya elde etti.

- Karışık takımlarda gümüş madalya

Öznur Cüre Girdi ile Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Sırasıyla Slovakya, ABD ve Büyük Britanya'yı mağlup eden milli takım, finalde Çin'e 155-154 yenilerek ikinci oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
