Milli sporcu Murat Oğuz, 10 metre havalı tabancada 16'ncı

06-15 Mart 2024 tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yapılan WSPS Dünya Kupası 10 M Havalı Tabanca (P1) SH1 kategorisinde yarışan milli sporcu Murat OĞUZ 554 puanla müsabakayı 16. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli sporcu Murat Oğuz, 10 metre havalı tabancada 16'ncı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2024 14:00
Hindistan'da devam eden Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Murat Oğuz, 16'ncı oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde yarışan Murat Oğuz, 554 puanla müsabakayı 16. sırada tamamladı.

Dünya Kupası perşembe günü 50 metre ateşli tüfek yatarak (R6) SH1 ve 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 karşılaşmalarıyla devam edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery