Milli sporcu Murat Oğuz, 10 metre havalı tabancada 16'ncı

Hindistan'da devam eden Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Murat Oğuz, 16'ncı oldu.



Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde yarışan Murat Oğuz, 554 puanla müsabakayı 16. sırada tamamladı.



Dünya Kupası perşembe günü 50 metre ateşli tüfek yatarak (R6) SH1 ve 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 karşılaşmalarıyla devam edecek.





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