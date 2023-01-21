Milli para tekvandocunun hedefi altın madalya

Para Tekvando Türkiye şampiyonu milli sporcu Recep Özdemir, Azerbaycan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Doğuştan sol kol dirsek altından olmayan ve 2020'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan 30 yaşındaki Özdemir, 17-18 Ocak'ta Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



İstanbul'da 6-7 Şubat'ta düzenlenecek Uluslararası Açık Turnuva'ya Niğde'de hazırlanan Özdemir, Azerbaycan'da yapılacak Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsünü hedefliyor.



Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir tanıdığının yönlendirmesiyle tekvandoya 2012'de başladığını söyledi.



Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliğini bitirdiğini belirten Özdemir, "Bu benim için çok önemli bir başarı. Ülkemizi Londra, İtalya, Bulgaristan'da temsil ettim. Türkiye'de birçok başarım var. En son Konya'da Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim dünya şampiyonasında birinci olmak ve 2024'te Paris'te düzenlenecek paralimpik oyunlara katılmak." ifadelerini kullandı.



Spora başlamasıyla öz güveninin artırdığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:



"Spor sayesinde her ortama girip çıkabiliyorum, herkesle iletişim kurabiliyorum. Bu spor olmasaydı eminim bu kadar öz güvenli olmayabilirdim. Belki hayatım boyunca hiç gidemeyeceğim yerlere gittim, gezdim. Spor, engelli olsa da olmasa da bir insanın yapacağı en güzel şey."



Antrenör Şaban Çalkan da Recep Özdemir'in Konya'da 4 maç kazanarak kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.



Özdemir'in şubatta İstanbul'da düzenlenecek uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edeceğine işaret eden Çalkan, "Recep gibi sporcularımız özel. Bu sporcularımızı engellerinden daha çok hayata tutunabilmeleri için sporla barışık bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu zorlu süreçlerinde kendilerine destek olmaya çalışıyoruz." dedi.





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