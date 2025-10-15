16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, dünya şampiyonu oldu

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya elde etti.

calendar 15 Ekim 2025 17:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, dünya şampiyonu oldu
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.

