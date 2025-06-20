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Waterford FC-Bohemian FC
2-183'
20 Haziran
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Milli judocular, Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

Milli judocular, madalya mücadelesi için Almanya'da sahneye çıkacak.

calendar 20 Haziran 2025 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocular, Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak
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Milli judocular, Almanya'da yarın başlayacak Gençler Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Kupası'nda, Türkiye'yi 9 judocu temsil edecek.

Toplam 36 ülkeden 561 sporcunun katılımının beklendiği organizasyonda milli judocular, antrenörler Yasin Doğan ve Barış Özen eşliğinde tatamiye çıkacak.


Organizasyonda Türkiye'yi, 48 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 66 kiloda Hilmi Mucık, 70 kiloda Ecem Baysuğ, 78 kiloda Kevser Dilbirliği, 81 kiloda Emir Selim Arı ve Erman Gürgen temsil edecek.


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