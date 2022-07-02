Milli judocu Tuğçe Beder'den altın madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Açık Kupası'nda altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Tuğçe Beder'den altın madalya
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02 Temmuz 2022 19:56
Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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