Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

calendar 05 Temmuz 2025 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
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Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyona, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.


Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.

20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayı 5 madalyayla (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasında 2'nci oldu.

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