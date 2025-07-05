Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda altın madalya kazandı.Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyona, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.65 kiloda mindere çıkan, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederekise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayıTüm sıkletlerdeki maçlar sonucu