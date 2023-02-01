Milli atıcılardan altın madalya

ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılardan altın madalya
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01 Şubat 2023 17:08
Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Cakarta'da devam eden organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında yarışan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 575 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, altın madalya maçında rakibi Kazakistan'ı 16-2 mağlup etti.

ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, 7 Şubat'ta sona erecek.

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