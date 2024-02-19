Milan şampiyonluk umutlarını zora soktu

İtalya Serie A 25. hafta maçında Monza, sahasında ağırladığı Milan'ı 4-2 yendi. Milan, 10 maç aradan sonra kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan şampiyonluk umutlarını zora soktu
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19 Şubat 2024 00:55
Son güncelleme 19 Şubat 2024 00:57
İtalya Serie A 25. hafta maçında Monza ile Milan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Monza 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Matteo Pessina'nın golüyle öne geçen Monza, 45+6'da Dany Mota'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devreye önde girdi. 

İkinci yarının başında Milan'da Luka Jovic 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırmızı karta rağmen baskısını artıran Milan 64. dakikada Olivier Giroud ve 88. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle skora dengeyi getirdi. 

Monza, Milan'ın beraberlik golüne hemen cevap verdi. Ev sahibi ekipte, Warren Bondo 90. dakikada attığı golle takımını tekrar öne geçirdi. Maçta son sözü ise Lorenzo Colombo söyledi. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahne alan İtalyan oyuncu takımına 3 puanı getirdi.

Böylelikle 1912 yılında kurulan Monza, tarihinde ilk kez Milan'ı mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte 10 maç sonra kaybeden Milan, şampiyonluk yarışında yara alarak 52 puanda kaldı. Monza ise puanını 33 yaptı. 

Ligin bir sonraki maçında Milan, evinde Atalanta'yı ağırlayacak. Monza, Salernitana'ya konuk olacak.

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