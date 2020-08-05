Milan, Lyon'dan Kalulu'yu kadrosuna kattı

Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; acmilan.com
Milan, Lyon'dan Kalulu'yu kadrosuna kattı
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05 Ağustos 2020 23:22
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.




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