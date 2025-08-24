24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-089'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-015'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-02'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-02'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-02'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-032'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Milan'dan transfer iptali: Victor Boniface

Milan'ın, 48 saat içerisinde tam 3 defa sağlık kontrollerine soktuğu Victor Boniface'yi gelen raporlar sonrasında transfer etmeme kararı aldığı belirtildi.

calendar 24 Ağustos 2025 16:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan transfer iptali: Victor Boniface
Max Allegri önderliğinde yeni sezona kendi evinde Cremonese mağlubiyeti ile başlayan Milan, yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Milano ekibi, son olarak sağlık kontrollerine soktuğu Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface için şok bir karar aldı.

Sacha Tavolieri'nin edindiği bilgilere göre; Milan, sağlık kontrollerinden gelen raporlar doğrultusunda 24 yaşındaki Nijeryalı golcüyü transfer etmeme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Milano şehrine giden Boniface'in, 48 saat içerisinde tam 3 kez sağlık kontrollerine sokulduğu belirtildi.

Bodo Glimt forması giydiği dönemlerde 2 defa çapraz bağ sakatlığı yaşayan Nijeryalı oyuncu, bu sakatlık dönemlerinde toplam 537 gün sahalardan uzak kaldı.

SEZON PERFORMANSI

Victor Boniface, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
