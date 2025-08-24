Milan'dan transfer iptali: Victor Boniface

SEZON PERFORMANSI

Victor Boniface, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Max Allegri önderliğinde yeni sezona kendi evinde Cremonese mağlubiyeti ile başlayan Milan, yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.Milano ekibi, son olarak sağlık kontrollerine soktuğu Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface için şok bir karar aldı.Sacha Tavolieri'nin edindiği bilgilere göre; Milan, sağlık kontrollerinden gelen raporlar doğrultusunda 24 yaşındaki Nijeryalı golcüyü transfer etmeme kararı aldı.Geçtiğimiz günlerde Milano şehrine giden Boniface'in, 48 saat içerisinde tam 3 kez sağlık kontrollerine sokulduğu belirtildi.Bodo Glimt forması giydiği dönemlerde 2 defa çapraz bağ sakatlığı yaşayan Nijeryalı oyuncu, bu sakatlık dönemlerinde toplam 537 gün sahalardan uzak kaldı.