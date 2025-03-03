Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!

Milan, Tijjani Reijnders'ın 2028'de bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!
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03 Mart 2025 21:22
Milan, bu sezon performansıyla dikkat çeken Tijjani Reijnders ile yeni sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi, sözleşmesi 2028 yılında bitecek 26 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı.

Yeni sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı orta saha oyuncusu, "Sözleşmem yenilendiği için çok gururluyum. Milan bana bir aile gibi hissettiriyor. Önümüzdeki dönemi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Teklifler almasına rağmen Milan'da kalmayı tercih ettiğini söyleyen Reijnders, "Burası benim ikinci evim gibi. Bu yüzden sözleşme imzaladım. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Milan'da bu sezon 30 maçta süre bulan başarılı futbolcu, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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