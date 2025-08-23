Milan'a Türk savunmacı: Merih Demiral

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Malick Thiaw'ı Newcastle United'a gönderen AC Milan, stoper takviyesi için çalışmalarına başladı.
Corriere della Sera'nın haberine göre; Milan, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor.
Haberde, 2026 yılında sona erecek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, Milano temsilcisi için cazip bir transfer fırsatı olabileceği bilgisine yer verildi.
Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri, 2021 yılında Juventus'ta göreve başladığında Merih Demiral'ı gelecek planları arasında düşünmemişti.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asist kaydetti.