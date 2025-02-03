Michy Batshuayi bonservisiyle gidiyor!

Galatasaray'da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi bonservisiyle gidiyor!
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03 Şubat 2025 19:57
Galatasaray'da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İspanya'nın yolunu tutuyor.

Eintracht Frankfurt ile Real Betis ile görüşen Michy Batshuayi, İspanyol ekibiyle anlaştı.

Belçikalı golcü, bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer olmayı kabul etti.

STADA GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da transfer görüşmelerinde bulunan Michy Batshuayi, Gaziantep'te olmasına rağmen takım otobüsüyle stada geçmedi.

BU SEZON 9 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



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