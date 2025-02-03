Galatasaray'da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İspanya'nın yolunu tutuyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Eintracht Frankfurt ile Real Betis ile görüşen Michy Batshuayi, İspanyol ekibiyle anlaştı.
Belçikalı golcü, bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer olmayı kabul etti.
STADA GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray'da transfer görüşmelerinde bulunan Michy Batshuayi, Gaziantep'te olmasına rağmen takım otobüsüyle stada geçmedi.
BU SEZON 9 GOLE ETKİ ETTİ
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Eintracht Frankfurt ile Real Betis ile görüşen Michy Batshuayi, İspanyol ekibiyle anlaştı.
Belçikalı golcü, bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer olmayı kabul etti.
STADA GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray'da transfer görüşmelerinde bulunan Michy Batshuayi, Gaziantep'te olmasına rağmen takım otobüsüyle stada geçmedi.
BU SEZON 9 GOLE ETKİ ETTİ
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.