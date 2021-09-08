Michy Batshuayi, Belçika'da 11 başladı! VAR'a takıldı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Belçika, Belarus'u deplasmanda devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Michy Batshuayi, Belçika'da 11 başladı! VAR'a takıldı
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08 Eylül 2021 23:34
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Belarus ile Belçika karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Belçika oldu.

Belçika'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Dennis Praet kaydetti.

Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika'da maça 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Batshuayi topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu galibiyetin ardından lider Belçika puanını 16'ya yükseltti. Belarus 3 puanda kaldı.


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