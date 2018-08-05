Meza'nın menajeri: 'Inter ile anlaştık!'

Inter'in Arjantinli Maxi Meza'yı istediği iddia edildi. İddianın sahibi Meza'nın menajeri Sergio Carrizzo...İtalyan basınına konuşan Meza'nın menajeri Carrizzo, "Evet, Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile görüşmeler yaptık. Görüşmelerin tam içeriklerini anlatamam ama Inter'in bu transferi gerçekten istediğini söyleyebilirim. Rakamları söyleyemem ama Ausilio ile kontrat açısından her konuda anlaştık." açıklamasını yaptı.Meza'nın pahalı bir transfer olacağı hakkında Inter'in bilgisinin olduğunu söyleyen Carrizzo, "Meza gerçek bir yıldız. En üst seviyede oynamaya hazır bir oyuncu. Inter dışında 2 İngiliz, 1 Alman ve 1 İspanyol takımından teklifler aldık. Ancak, Maxi Meza Inter'i istiyor. Eğer, Inter ile Independiente anlaşamazsa bu sezon Arjantin'de kalır." diyerek sözlerini noktaladı.2016 yazında Gimnasia La Plata'dan Independiente'ye 2.7 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan 26 yaşındaki Meza, 2018 Dünya Kupası'nda adını duyurmuştu. Ofansif orta saha ve kanatlarda görev alabilen Meza, kariyerinde çıktığı 148 maçta 20 gol atıp 18 asist yaptı.