Metzelder, çocuk pornosu nedeniyle mahkemede!

Bir dönem Real Madrid forması giyen Christoph Metzelder'in telefonu ve bilgisayarları üzerinde yapılan 1 yıllık araştırmanın sonucunda 30 farklı çocuğa ait 297 ait pornografik fotoğraf ve video ile bunların 3. kişilere gönderildiği tespit edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Metzelder, çocuk pornosu nedeniyle mahkemede!
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04 Eylül 2020 15:53
Futbol kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Schalke 04 formaları giyen Christoph Metzelder, çocuklarla ilgili hassas ve pornografik içerikleri telefonunda bulundurması nedeniyle Düsseldorf Savcılığı tarafından hapis istemiyle mahkemeye verildi.

Düsseldorf Savcısı tarafından basına verilen bilgilendirmede; 1 yıl önce Metzelder'in telefonunda 9 adet çocuklarla ilgili hassas içerik tespit edildiği belirtildi. 1 yıllık incelemenin sonucunda, 30 farklı çocuğa ait 297 adet pornografik fotoğrafla ilgili dosyanın telefonunda bulunduğu, ayrıca 3 adet kadına ait mahrem videoların da tespit edildiği bilgisi verildi.

Metzelder'in Hamburg'ta yaşayan Eva J. isimli bir kadına, fotoğrafları ve videoları WhatsApp üzerinden, 10-12 Ağustos 2019 tarihlerinde gönderdiği belirtildi. Whatsapp üzerinde bu tarihlerde 5 adet çocuk pornografisine ait içeriğin gönderildiği kaydedildi. 13 Ağustos'ta bu fotoğrafların Eva J'nin başka bir suç nedeniyle Hamburg polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra tespit edildiği de dosyanın detayında yer aldı.

Christoph Metzelder'in whatsapp dışında messenger üzerinden de hassas içerikleri paylaştığı Savcılık tarafından duyuruldu.



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