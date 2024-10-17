UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Roma'ya 6-1 kaybeden Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, "İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" dedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülgen, gruptaki 3 takımın da Avrupa'da deneyim sahibi olduğunun altını çizdi.
Son 16 turuna kaldıklarında rakipleri tek tek incelediklerini de vurgulayan Ülgen, "Rakipler tempolu ve temaslı oynuyorlar, iyi oyunculara sahipler. Kendi sahamızda biraz açık oynadığımızda bu fark da skora yansıdı. Biz cevap veremedik. Bireysel hatalar da gelince farklı bir skor oluştu. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir yer ve önemli takımlar var. Buradan ders çıkaracak olursak, ligde şampiyon olmamız durumunda seneye daha farklı olabilir. Ama bir tecrübe mutlaka gerekiyor. İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir arena olduğunu belirten Ülgen, sözlerini şöyle sonlandırdı.
"Biz de takımları tanımış olduk. Çok tempolu ve temaslı oynuyorlar. Türkiye'de faul olanlar, ne yazık ki Avrupa'da olmuyor. Savunma anlamında daha dikkatli olsaydık, kontratağa yönelik oynasaydık belki biraz oyunu tutabilirdik."
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülgen, gruptaki 3 takımın da Avrupa'da deneyim sahibi olduğunun altını çizdi.
Son 16 turuna kaldıklarında rakipleri tek tek incelediklerini de vurgulayan Ülgen, "Rakipler tempolu ve temaslı oynuyorlar, iyi oyunculara sahipler. Kendi sahamızda biraz açık oynadığımızda bu fark da skora yansıdı. Biz cevap veremedik. Bireysel hatalar da gelince farklı bir skor oluştu. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir yer ve önemli takımlar var. Buradan ders çıkaracak olursak, ligde şampiyon olmamız durumunda seneye daha farklı olabilir. Ama bir tecrübe mutlaka gerekiyor. İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir arena olduğunu belirten Ülgen, sözlerini şöyle sonlandırdı.
"Biz de takımları tanımış olduk. Çok tempolu ve temaslı oynuyorlar. Türkiye'de faul olanlar, ne yazık ki Avrupa'da olmuyor. Savunma anlamında daha dikkatli olsaydık, kontratağa yönelik oynasaydık belki biraz oyunu tutabilirdik."