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Mesut Özil şov yaptı, Arsenal geri döndü!

Premier Lig'de 9. haftada Arsenal, Leicester City'i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Mesut Özil şov yaptı, Arsenal geri döndü!
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22 Ekim 2018 23:50
Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasında Hector Bellerin'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Leicester City, 45. dakikada Mesut Özil'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Karşılaşmanın 63. dakikada Aubameyang ile öne geçen Arsenal, 66. dakikada bir kez daha Gabonlu forvetiyle golü buldu. Son golün asistini yapan isim ise Mesut Özil oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal, Leicester City'i 3-1 mağlup etti ve Premier Lig'de üst üste 7. maçını kazandı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 21'e yükseltti. Leicester ise 12 puanda kaldı.

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