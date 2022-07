Mesut Özil: 'Fenerbahçe'de mutlu olamadım'

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden, Medipol Başakşehir ile transferi için anlaşan Mesut Özil, basının karşısında yeni takımına imza attı.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN SÖZLERİ



Mesut Özil ile bir rüyayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Göksel Gümüşdağ "Bugün Başakşehir için ayrı bir önemi olan bir gün. 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün yollarımızın kesişeceğini söylemiştim. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Başakşehir, futbol oynamak isteyen her futbolcunun tercih ettiği bir kulüp. Mesut kardeşim ile görüştüğümde de futbol oynama isteğini bana iletti. Kendisine 2 yıllık sözleşme teklif ettik ancak o '1+1 yapalım sezon sonunda tekrar görüşelim' dedi. Mesut Özil ile attığımız imza sadece formalite. O bu ailenin bir parçası olarak buradadır. Biz 2 yıl önerdik ancak o '1 yıl sonunda tekrar görüşelim' dedi. Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.





MESUT ÖZİL: "SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."



Mesut Özil, Başakşehir'e transferiyle ilgili "Söylenecek çok söz var ancak Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Burada aile ortamı var ve futbol için güzel bir kulüp. Benim de tek isteğim futbol oynamak. İnşallah hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Berkay Özcan kardeşimle konuştuk ve 10 numarayı bana vermekte bir sorun görmediğini söyledi. Gelecek sezon yine 10 numara giyeceğim." dedi.



"FENERBAHÇE'DE BU ŞANSI BULAMADIM"



Fenerbahçe ile ilgili sorular üzerine açıklama yapan Mesut Özil, "Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak, bir Fenerbahçeli olarak. Tüm kalbimle onlara en iyi dileklerimi gönderiyorum. Fenerbahçe ile çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu artık kapandı ve buraya geldim. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım. Fenerbahçeli olarak her zaman destek olacağım ancak bazen futbolda her şey istediğiniz gibi gitmiyor. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Fenerbahçe sayesinde futbola alıştım. Tek hedefim burada huzurlu bir şekilde futbol oynamak. 1 sene sonrasında tekrardan Göksel Başkan ile konuşacağız. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin dışında sadece Başakşehir'de forma giyebilirdim Türkiye'de. Tepkiler çok pozitif, çevrem çok olumlu geri dönüşler yaptı." ifadelerini kullandı.



"EMRE BELÖZOĞLU İLE KONUŞTUK"



Emre Belözoğlu ile konuştuğunu söyleyen Mesut Özil "Emre Hoca ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onunla konuştuğumuzda bana futbol felsefesini anlattı ve yeniden bir araya geldik. Kendi başınıza, hocasız çalıştığınız zaman zor oluyor. Antrenmanlara başladım, şu anda iyi gidiyor. En büyük hedefim sağlıklı bir sezon geçirmek. Takım olarak hedeflerimize ulaşmamız gol ve asist yapmamdan daha önemli. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadım. Başakşehir'de mutlu olmaya geldim. Emre Hoca ile konuştum, bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, bu nedenle Başakşehir'i seçtim." diyerek sözlerini noktaladı.





