Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Scaloni, "Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı?" sorusunun ardından, "Ne olacağını göreceğiz, hala çok zaman var. Biz maç maç düşünmek zorundayız. Messi, bu konuyla ilgili istediği zaman kararını verecektir. Şimdilik bu soruları sormayı bırakalım." yanıtını verdi.



Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan 37 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda çıktığı 191 maçta 112 kez gol sevinci yaşadı.



