Mertens: 'Formayı ver hocam!'

Galatasaray'da sakatlığını tamamen atlatan Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymek iletti.



Tecrübeli hocanın Belçikallı yıldızı maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna alabileceği öğrenildi.



Galatasaray'da sakatlığını tamamen atlatan Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymek iletti. Tecrübeli hocanın Belçikallı yıldızı maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna alabileceği öğrenildi.









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