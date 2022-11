Mert Nobre'den şampiyonluk iddiası

Brezilya asıllı eski Türk futbolcu Mert Nobre, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın şampiyon olacağına inandığını söyledi.



Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını giyip, Türk vatandaşlığına geçen Mert Nobre, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Dünya Kupası'nı yakından takip ettiğini anlatan Nobre, "Brezilya her zamanki gibi. Bu kupa oldukça zor. Fransa, Almanya, İspanya çok iyi. Arjantin ilk maçta kötüydü ama her zaman favoridir. Brezilya ilk maçta çok iyiydi. Ben çok keyif aldım. Takım iyi gidiyor. Maalesef çok önemli iki oyuncu Neymar ve Danilo sakatlık geçirdi. İnşallah şampiyon olurlar." diye konuştu.



Brezilya'da 4-5 futbolcunun kariyerlerinde son kez Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini aktaran Mert Nobre, "Bu onlar için son şans. Neymar bu sene PSG'de çok iyi iş yaptı. Performansı çok iyiydi. Brezilya'da 15 oyuncu yeni jenerasyondan. Brezilya'da eski ile yeninin karışımı çok iyi yapılıyor. Bu sene şampiyon olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Mert Nobre, Dünya Kupası'nda bazı ülkelerin performanslarıyla dikkat çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Japonya çok iyi takım. Senegal, Ekvador gibi takımlar sürpriz yapabilir. Japonya'nın bu oyunu bana sürpriz gelmedi. Bir ay önce Brezilya ile bir hazırlık maçı yaptılar. Brezilya 1-0 kazandı ama Japonya inanılmaz iyi oynadı. Ekvador'un da performansı çok iyi. Ama ben Brezilya'nın şampiyon olacağına inanıyorum."



Brezilyalı oyuncu Richarlison'un Sırbistan ile oynanan maçta attığı ikinci golün çok şık olduğunu dile getiren Nobre, "Kesinlikle turnuvanın golü olabilir. Her şey müthişti. En önemlisi kontroldü. Top çok sert geldi, iyi kontrol etti, döndü ve havada müthiş vurdu." şeklinde görüş belirtti.



"Fenerbahçe bir adım önde"



Mert Nobre, Spor Toto Süper Lig'deki şamipyonluk yarışında Fenerbahçe'yi favori gördüğünü anlatarak, "Fenerbahçe bir adım önde. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe ama daha çok erken. Galatasaray son maçlarda çok iyiydi. Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş hoca göreve geldi. Bu arada yapılacak çalışmalarla belki bambaşka bir Beşiktaş olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un elindeki kadroyu iyi kullandığını ve takımını her maçta farklı sistemlerle oynattığını aktaran Nobre, "En önemlisi her oyuncunun motivasyonu çok yüksek. Bu hoca için de çok zor. Fenerbahçe'ye baktığımda 25 oyuncu da hazır. Bunda kesinlikle hocanın parmağı var." diye konuştu.



Gençlerbirliği ve Altay'ı bir süre çalıştıran Nobre, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve teknik direktörlük kariyerini burada sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.









