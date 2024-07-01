Mert Hakan Yandaş'ı hırs bastı!

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini iki yıl daha uzatan Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için tüm gücüyle çalışıyor.
Tecrübeli oyuncunun idmanlarda bile kaybetmeye tahammülü olmadığı ve bu hırsı takımdaki diğer isimlere de aşılamaya başladığı belirtildi.
MOURINHO, ÖRNEK OLARAK GÖSTERİYOR
Mert'in performansından memnun olan Jose'nin tüm oyunculara kaptanı örnek olarak gösterdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27 resmi maça çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.
Tecrübeli oyuncunun idmanlarda bile kaybetmeye tahammülü olmadığı ve bu hırsı takımdaki diğer isimlere de aşılamaya başladığı belirtildi.
MOURINHO, ÖRNEK OLARAK GÖSTERİYOR
Mert'in performansından memnun olan Jose'nin tüm oyunculara kaptanı örnek olarak gösterdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27 resmi maça çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.