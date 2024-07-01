Mert Hakan Yandaş'ı hırs bastı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'ı hırs bastı!
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01 Temmuz 2024 08:53
Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini iki yıl daha uzatan Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için tüm gücüyle çalışıyor.

Tecrübeli oyuncunun idmanlarda bile kaybetmeye tahammülü olmadığı ve bu hırsı takımdaki diğer isimlere de aşılamaya başladığı belirtildi.

MOURINHO, ÖRNEK OLARAK GÖSTERİYOR

Mert'in performansından memnun olan Jose'nin tüm oyunculara kaptanı örnek olarak gösterdiği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27 resmi maça çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.  

 
 

 

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