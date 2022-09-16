Mert Hakan Yandaş: 'Gruptan çıkmak için iddialıyız'

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 2-2 sona eren Rennes maçı sonrası konuştu.



Taraftarın kendilerine olan desteğine dikkat çeken Mert Hakan, "İnanılmaz bir maç oldu. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yabancılık çekmiyoruz, taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Yaşadıkları zorlukları da biliyoruz." ifadelerini kullandı.



28 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı bize yakışmayan bir başlangıç yaptık ama buradan puan ya da puanlar alabileceğimizi biliyorduk. Bize yakışmayan goller yedik, onların üstüne çalışacağız. Gruptan çıkmak istiyoruz, iddialıyız." diye konuştu.



Mert Hakan, röportajını, "Önemli maçlar var. Elimizden geleni yapacağız. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Zor süreç ama kadromuz geniş, hocamız en iyi şekilde değerlendiriyor." ifadeleriyle tamamladı.





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