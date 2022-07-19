Mert Hakan: 'Şampiyonluk hayali bizi heyecanlandırıyor'

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.



Yeni sezon formalarını değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Formalar gerçekten tasarım olarak çok iyi, çok beğendim. Çekimler de eğlenceli geçti. Formamızdan tüm takım arkadaşlarım çok memnundu. Geçen seneki formalarımız da çok konforluydu. Bu sene çekimde giyme fırsatı buldum. Gerçekten hem çok şık, hem de çok rahat. Sahada tabii ki, rahat etmemiz bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Favori forması da sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Tüm camianın, tüm taraftarın olduğu gibi çubuklu. Özellikle Cumhuriyet'in 100. Yılında, arkasında Atatürk imzası olan formayla şampiyonluk hayali hepimizi heyecanlandırıyor" dedi.





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