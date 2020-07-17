Mert Günok, Başakşehir'de fark yarattı

Medipol Başakşehir'de başarılı olan Mert Günok, kariyeri ile herkese örnek oluyor. Azmi, sabrı ve yeteneğiyle dikkat çeken milli eldiven, turuncu-lacivertlilerde tarih yazıyor

Haber; Milliyet
Mert Günok, Başakşehir'de fark yarattı
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17 Temmuz 2020 07:56
Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna çok yakın olan Medipol Başakşehir'de kaleci Mert Günok'un başarısı dikkatlerden kaçmıyor.

Azmi, sabrı ve yeteneğiyle turuncu-lacivertli forma altında tarihe geçmeye hazırlanan tecrübeli eldiven, aştığı zorlu yollara rağmen kopmaması, çalışması ve formayı kapmasıyla fark yarattı.

İşte Mert Günok'un herkese örnek olan futbol kariyeri:

-Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2008'den itibaren A takıma çıkan Mert Günok, 7 yıl Volkan Demirel'in ardından yedekte kaldı.

-Fenerbahçe ile 3 TFF Süper Kupa, 2 şampiyonluk ve 2 Türkiye Kupası kazanan Mert Günok, 51 maçta forma giydi.
- 2015'te sözleşmesi biten Mert Günok, Fenerbahçe'nin Fabiano'yu tercih etmesiyle yol ayrımına geldi ve 2015-16 sezonunda Bursaspor'a geçti.

-2015-17 yılları arasında Bursaspor'da olan Mert Günok, genelde şu anda Fenerbahçe'de yedek olan Harun Tekin'in arkasında bekledi.

- 2017'de Başakşehir'e gelen Mert Günok, ilk dönemlerinde hiç süre almadan Volkan Babacan'ın yedeği oldu. Ancak geçen sezon ve bu sezon formayı kapan Mert, milli takımın da 1 numarası oldu.

- Mert Günok, Başakşehir'de 87 maçta oynayarak kariyerinde en çok süre aldığı dönemi yaşıyor.



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