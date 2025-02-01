Mersinspor, dış sahada hata yapmadı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersinspor, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersinspor, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu.
ENKA Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 85-77 kazandı.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Cisil Güngör
Aliağa Petkimspor: Van Beck 22, Roberts 7, Williams 4, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 9, Dotson 5, Tyree 15, Troy Selim Şav 7, Karahan Tuan Efeoğlu,
Mersinspor: Cobbs 15, Pineiro 9, Cruz 20, Kairys 11, Canberk Kuş 7, Olaseni 13, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak,
1. Periyot: 22-24
Devre: 32-41
3. Periyot: 54-63