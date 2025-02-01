Mersinspor, dış sahada hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersinspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-77 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersinspor, dış sahada hata yapmadı
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01 Şubat 2025 21:23

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersinspor, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu.

ENKA Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 85-77 kazandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Cisil Güngör

Aliağa Petkimspor: Van Beck 22, Roberts 7, Williams 4, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 9, Dotson 5, Tyree 15, Troy Selim Şav 7, Karahan Tuan Efeoğlu,

Mersinspor: Cobbs 15, Pineiro 9, Cruz 20, Kairys 11, Canberk Kuş 7, Olaseni 13, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak,

1. Periyot: 22-24

Devre: 32-41

3. Periyot: 54-63

 



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