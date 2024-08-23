Merih Demiral, Suudi Arabistan'da kalıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kulüpte kalmaya karar verdi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Avrupa'dan teklifler aldı. Ancak Merih, kariyerine Al Ahli'de devam etmeye karar verdi.



26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'ye 2023 yazında transfer olmuştu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Al Ahli forması altında 22 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.





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