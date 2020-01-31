Menemensporlu Alberk Koç, Çaykur Rizespor'la anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kulüp başkanı Kazım Hürol Taklak transfer için konuştu

Haber; AA
Menemensporlu Alberk Koç, Çaykur Rizespor'la anlaştı
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31 Ocak 2020 14:43
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kulüp başkanı Kazım Hürol Taklak, altyapıdan yetişen Alberk Koç'un Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'la anlaştığını belirterek, "Altyapıya desteklerimizi devam ettirerek bu şekilde oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Taklak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapılarında yetişen genç oyuncuları Alberk Koç'un Çaykur Rizespor ile anlaştığını söyledi.

Bu transferin kulüpleri için onur verici olduğunu kaydeden Taklak, şöyle konuştu:

"Takımımıza kattıkları için kendisine şahsım ve kulübüm adına teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılarının devamını dilerim. Altyapıya yapmış olduğumuz destekler neticesinde oyuncularımızın büyük kulüplere transfer olmaları kulübümüz için çok önemli ve gurur verici bir durumdur. Bundan sonra da altyapıya desteklerimizi devam ettirerek bu şekilde oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız."

Futbola Menemenspor altyapısında başladıktan sonra Manisaspor'da profesyonel olan ve daha sonra Ekol Göz Menemenspor'a dönen 22 yaşındaki Alberk Koç, TFF 1. Lig, 2. Lig ve kupada çıktığı 90 maçta 3 gol attı.

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