Menemenspor, Samsunspor'u konuk edecek!

Menemenspor, TFF 1. Lig'de çarşamba günü Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, Samsunspor'u konuk edecek!
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13 Nisan 2021 12:12
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor ile Yılport Samsunspor çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 5 puan önünde 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 6 maçtır galibiyet elde edemeyen İzmir temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde son 5 haftaya Adana Demirspor'un 2 puan önünde 57 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 maçını kayıpsız geçen Samsun temsilcisi, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmada mağlup olmadı.

İki takım arasında ligin ilk devresindeki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. 



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