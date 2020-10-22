Menemenspor ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig'de 6. haftanın son maçında Menemenspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Menemenspor ilk galibiyetini aldı
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22 Ekim 2020 21:09
TFF 1. Lig'de 6. haftanın son maçında Menemenspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Menemenspor ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 55 Rıdvan Koçak), Domgjonas, Emre Batuhan Güzel, Ömer Şahbaş, Olatunbosun (Dk. 80 Kubilay Türk Yılmaz), Adamu (Dk. 61 Bekir Can Sönmez), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 80 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Akanbi

 Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 90+2 Eren Güler), Aykut Akgün, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 46 Özer Hurmacı) Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak (Dk. 85 Tuğbey Akgün), Recep Aydın (Dk. 46 Batuhan Kör), Ali Akman, Burak Kapacak

Goller: Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 23 Olatunbosun, Dk. 89 Tidjani (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 62 Akanbi, Dk. 90+3 Bekir Can Sönmez (Menemenspor)



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