Melikgazi Kayseri'ye geri dönüş yetmedi

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda Letonya'nın TTT Riga takımına 71-69 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri'ye geri dönüş yetmedi
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30 Kasım 2023 01:32
Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Letonya'nın TTT Riga takımına 71-69 mağlup oldu.

Başkent Riga'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-13 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-33 üstünlükle gitti.

Son çeyreğe 59-45 önde giden Letonya temsilcisi, rakibini 71-69 yenerek grupta 6'da 6 yaptı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

İki takım da kupada üst tura çıkmayı daha önce garantilemişti.

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