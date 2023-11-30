Melikgazi Kayseri'ye geri dönüş yetmedi

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Letonya'nın TTT Riga takımına 71-69 mağlup oldu.



Başkent Riga'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-13 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-33 üstünlükle gitti.



Son çeyreğe 59-45 önde giden Letonya temsilcisi, rakibini 71-69 yenerek grupta 6'da 6 yaptı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise üçüncü mağlubiyetini aldı.



İki takım da kupada üst tura çıkmayı daha önce garantilemişti.





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