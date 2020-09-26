Mehmet Özdilek: "Deplasmanda kazanılan 3 puan önemli"

Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, iyi bir oyun ortaya koyarak galip geldikleri için son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Haber; AA
Mehmet Özdilek: 'Deplasmanda kazanılan 3 puan önemli'
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26 Eylül 2020 17:51
Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Seyirci avantajının ortadan kalkmasıyla birlikte her müsabakaya her takımın ortak olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyen Özdilek, "Buraya geçen hafta evimizde iyi oynayarak ancak kaybederek geldik. Bugün de amacımız iyi futbolla birlikte, iyi oyunumuzu sürdürerek maçı kazanmaktı. Bunu da başardık." ifadelerini kulandı.

Karşılaşmanın genelinde istedikleri gibi oyuna hükmettiklerini vurgulayan Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı.

"Takım olarak sahada ne yaptığını bilen bir ekip görüntümüz var. Bu çok önemli. Biz 3 haftalık periyotta, oyun anlamında her hafta üstüne koyarak, güçlenerek gelen bir takımız. Geçen hafta bir kaza yaşadık. Futbolda bunlar var. Lig çok uzun bir maraton ve devam etmeliyiz. Bundan sonra da kazanacağız veya kaybedeceğiz ama hiçbir maçı savaşmadan bırakmayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim gibi yeni kurulan takımlar için deplasmanda kazanılan 3 puan önemli. Hala eksiklerimiz var. Sakat oyuncularımız var, aramıza katılacaklar var. Süreci sağlıklı olarak geçirmeye çalışıyoruz. Oyun anlamında çok dalgalanma yaşamadan üstüne koyarak ilerlemek en büyük hedefimiz. "



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