Maxim: "Penaltı şaka gibi!"

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maxim: 'Penaltı şaka gibi!'
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26 Nisan 2025 21:38
Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Maxim, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Alexandru Maxim'in maç sonu sözleri şu şekilde:

"Şunu söylemek istiyorum. Muhteşem bir ilk yarıda oynadık. Rakibimize fazla fırsatlar vermedik. 1-0'ı da yakaladık. Ama ikinci yarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Genelde yüzde 50-50 pozisyonlarda böyle oluyor, çok kolay fauller çalındı. Ben daha önceden Almanya'da oynadım, büyük liglerde bu şekilde penaltı verilmiyor. Şaka gibi! 1-1'den sonra biz biraz daha düştük moral olarak. Penaltıdan sonra biraz çöktük. 2 tane daha kolay ve basit gol yedik. Bu şekilde kaybettik."

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