Mauro Icardi tel tel döküldü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşısında beklentilerin altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi tel tel döküldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2023 11:21
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Bu sezon büyük maçların büyük oyuncusu olan Mauro Icardi, Konyaspor karşısında adeta tel tel döküldü.

Rakip ceza sahasında önemli fırsatlar yakalamasına rağmen bir türlü beklenen son vuruşu yapamayan Icardi, arkadaşlarının hazırladığı fırsatları kalitesine yakışmayacak şekilde harcadı.

6 şutun sadece 2'sinde isabet sağlayan Arjantinli yıldız, girdiği 14 ikilimi mücadelenin 10'unu kaybetti. 9 hava topunun 4'ünü kazanabilen 30 yaşındaki forvet, yüzde 80 pas isabetiyle mücadeleyi tamamladı. Icardi'nin ligde 14 maçta 9 golü ve 6 asisti bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery